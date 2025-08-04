LGS nakil tarihleri 2025: Yerleştirmeye esas 1. nakil başvuru nasıl yapılır? Nakil işlemleri başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS sınavında tercih süreci tamamlandı. Sınava katılan adaylar puanlarına erişirken LGS ikinci tercih nasıl yapılır merak edildi. İşte nakil işlemlerinde süreç!

LGSNAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

15 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklanmıştı. 4 Ağustos günü yerleştirme sonuçları duyulurken nakil başvurusu yapacak olanlar süreci araştırdı. Adaylar nakil işlemi için okul müdürlükleri ya da e-Devlet kullanılıyor.

E devlet https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresine giriş yapanlar ''Veli Nakil Sistemine Bağlan'' butonuna tıklamalıdır. İstenilen kurumu tercih ederek başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Öğrenciler “Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi’nde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercih yapabiliyor.

LGS NAKİL TARİHLERİ 2025:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre LGS nakil tarihleri şöyle:

11 Temmuz: Sınav puanı ve kontenjanlar açıklanıyor

14-24 Temmuz: Tercih dönemi

4 Ağustos: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar

4-6 Ağustos: 1. nakil başvuruları

8 Ağustos: 1. nakil sonuçları

8-12 Ağustos: 2. nakil başvuruları

14 Ağustos: 2. nakil sonuçları

15-21 Ağustos: Yerleşemeyenler için il/ilçe başvuruları

22 Ağustos: İl/ilçe yerleştirme tamamlanması

1-4 Eylül: Yatılı başvuruları

5 Eylül: Yatılı yerleştirme sonuçları

LGS İKİNCİ TERCİH NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Bugün açıklanan yerleştirme sonuçları sonrasında nakil işlemleri de gündeme yerleşti. İşlemler veli tarafından okul müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e Devlet üzerinden nakil işlemleri sayfası açıldıktan sonra ''Veli Nakil Sistemine Bağlan'' seçeneği seçiliyor. Yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerinde alınırken sonuçlar 8 Ağustos'ta belli olacak. İkinci nakil başvuruları ise 8-12 Ağustos aralığında alınacak ve 14 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.