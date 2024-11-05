LGS sınav başvuru tarihi geçtiğimiz yıl 18 Mart'ta başlamıştı

05 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:46

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılında LGS sınavının tarihini duyurdu. Milyonlarca kişinin katılım sağlayacağı sınavın tarihinin belli olmasıyla beraber başvuruların başlayacağı tarih de gündeme geldi. Sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran'da sona ererken LGS sınav tarihi de belli oldu.

Milyonlarca adayın katılacağı sınavın tarihinin netleşmesiyle beraber başvuruların ne zaman başladığı da merak konusu oldu. MEB tarafından henüz açıklanmadı.

2025 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB, başvuru tarihlerini henüz duyurmazken geçtiğimiz yıl 18-29 Mart tarihlerinde başvurular alınmıştı. Sınav ise 2 Haziran'da gerçekleşti.

Sınava katılacak olan öğrenciler başvurularını e- Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Okul müdürlükleri başvuru işlemlerini geçtiğimiz yıl 1 Nisan tarihine kadar onaylamıştı.

2025 yılında uygulanacak olan LGS sınavının başvurularına dair açıklama henüz gelmedi.

2025 LGS SINAV KONU VE İÇERİKLERİ

8. sınıf öğrencilerine uygulanacak olan LGS sınavında sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında olan konulardan olacak. Sınav uygulamasında geçen seneden farklı uygulama olmazken aynı şekilde devam edecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl ilk oturum 09.30, ikinci oturum 11.30'da uygulanmıştı. Toplamda 50 soru için 75 dakika süre verilmişti. Geçen yıl sonuçlar 28 Haziran'da açıklanırken bu senenin takvimi duyurulmadı.