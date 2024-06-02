LGS sınavında kalem silgi verilmeyecek! Adaylar sınava kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş getirebilecek

02 Haziran 2024 06:10 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 20:54

2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavına saatler kaldı.

Milyonlarca öğrenci son hazırlıklarını tamamlıyor.

Geçen yıllardan farklı olarak LGS'ye girecek öğrencilere MEB tarafından kalem ve silgi verilmeyecek.

Bu nedenle öğrenciler sınava giderken hazırlıklı olmalı. Peki, LGS sınavında su şişesi ve uçlu kalem yasak mı?

LGS SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?

LGS sınavına girecek öğrenciler kalem, silgi ve geometrik cetveli kendi getirecek.

Öğrenciler sınava girerken yanlarına en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi almalı.

Pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacak.

Ayrıca cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazlar da sınavda yasak olacak.

Kolye, saat, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar da sınav alanına sokulmayacak.

LGS'DE UÇLU KALEM YASAK MI?

LGS sınavında uçlu kalem yasağı yok.

Ancak yetkililer sınav anında mağduriyet yaşanmaması için kurşun kalemin tercih edilmesinin altını çiziyor.

LGS'YE PEÇETE SOKMAK YASAK MI?

Öğrenciler aynı zamanda ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebilecek.

LGS'DE SU ŞİŞESİ YASAK MI?

LGS'ye öğrenciler bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.

2024 LGS SINAVINDA KİMLİK FOTOĞRAFI ZORUNLU MU?

Sınava girecek öğrenciler, kimlik dışında nüfus müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu, kare kodlu, imzalı-mühürlü, geçici kimlik belgesi ve T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de sınava girebilecek.