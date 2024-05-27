LGS sınavında öğrencilerin yanlarında fotoğraflı T.C. kimlik kartı bulunması gerekiyor

27 May 2024 11:46 - Güncelleme : 27 May 2024 12:07

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'nin giriş belgesi 24 Mayıs tarihinde yayınlanmıştı.

İki oturum halinde uygulanacak olan sınavda 90 soru sorulacak.

Sınava girecek olan öğrenciler ve velileri tarafından LGS sınavında T.C. kimlik kartında fotoğraf olmasının zorunlu olup olmadığı merak ediliyor.

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaraları nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorunlu olacak.

Açıklanan bilgilere göre öğrencilere sınavda kalem, kalemtıraş ve silgi verilmeyecek.

Bu yüzden öğrencilerin sınava girerken yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekiyor.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak.