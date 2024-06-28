LGS sonuçlarına itirazlar ÖDSGM resmi internet sayfasından yapılıyor

28 Haziran 2024 12:05 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 12:07

1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları bugün açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bilgilere göre adayların tercih süreci de başladı.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler ise nasıl yapacaklarını merak ediyor.

LGS SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

LGS sınav sonuçlarına itiraz başvurusu yapmak için adayların MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesine giriş yapmaları gerekiyor.

Daha sonra açılan elektronik itiraz bölümünden T.C. Kimlik numarası ve T.C. Kimlik Seri numarası ile başvuru yapması gerekiyor.

İtiraz edilecek sınav veya grup tarama uygulaması seçilerek gerekli alanlar eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Eklenecek ek bir belge (fotoğraf, PDF) varsa yüklenmelidir.

MEB'in tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bankalara sınav itiraz ücretleri T.C. kimlik numarası bilgisi ile yatırılmalıdır.

Bu işlemler tamamladıktan sonra itiraz süreci işleme alınıyor.

Sınav sonuçlarının resmi internet sitesinde yayınlanmasından itibaren en geç 5 gün içinde itiraz edilmesi gerekiyor.