LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri için geri sayım

Öğrenciler ile veliler için heyecan verici tercih süreci 14 Temmuz’da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile tercih işlemleri, e-Okul üzerinden yapılıyor.

LGS TERCİH SON GÜN NE ZAMAN?

LGS tercih işlemleri, merkezi sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta yapılıyor.

LGS tercihlerinin 24 Temmuz tarihine kadar yapılması gerekiyor.

İşlemler, 24 Temmuz saat 17:00 itibariyle sona erecek.

LGS 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih işlemlerinin ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek.

Bu kapsamda LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 4 Ağustos Pazartesi günü duyurulacak.