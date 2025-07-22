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 | Erdem Avsar

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri için geri sayım

14 Temmuz’da başlayan lise tercih süreci devam ederken, adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri için geri sayım
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 23:59

ile için heyecan verici tercih süreci 14 Temmuz’da başladı.

tarafından yayımlanan Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile tercih işlemleri, üzerinden yapılıyor.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri için geri sayım

LGS TERCİH SON GÜN NE ZAMAN?

tercih işlemleri, merkezi sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta yapılıyor.

LGS tercihlerinin 24 Temmuz tarihine kadar yapılması gerekiyor.

İşlemler, 24 Temmuz saat 17:00 itibariyle sona erecek.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri için geri sayım

LGS 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih işlemlerinin ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek.

Bu kapsamda LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 4 Ağustos Pazartesi günü duyurulacak.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#öğrenciler
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#Aktüel
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