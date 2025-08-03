LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB açıklama yaptı

Ortaokulu tamamlayan ve liseye geçiş yapan öğrencilerin girdiği Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS), tercih işlemleri 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Tercih işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Öğrenciler tarafından 2025 LGS tercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bilgilere göre LGS sınavının tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Tercih sonuçlarının sabah saatlerinde MEB tarafından duyurulması bekleniyor.

Adaylar tercih sonuçlarına MEB'in resmi internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ile erişim sağlayabilecekler.

LGS 1. NAKİL NE ZAMAN 2025?

MEB tarafından LGS nakil başvurularının ne zaman yapılacağı da duyuruldu. Yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre 1. nakil işlemleri 4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 8 Ağustos'ta açıklanacak.

2. nakiller ise 8-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak ve 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Her iki nakil başvurusunda da öğrenciler en fazla 3'er tane yerel yerleştirmeyle alan ve pansiyonlu okullar için tercih yapabilecek.