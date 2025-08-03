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 | Hüseyin Bahcivan

LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB açıklama yaptı

MEB tarafından gerçekleştirilen LGS sınavının tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından açıklanacağı tarih gündeme geldi. Öğrenciler tarafından LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

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LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 09:24

Ortaokulu tamamlayan ve liseye geçiş yapan öğrencilerin girdiği 'nın (), tercih işlemleri 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Tercih işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. tarafından 2025 LGS tercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB açıklama yaptı

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından açıklanan bilgilere göre LGS sınavının 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Tercih sonuçlarının sabah saatlerinde MEB tarafından duyurulması bekleniyor.

Adaylar tercih sonuçlarına MEB'in resmi internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ile erişim sağlayabilecekler.

LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB açıklama yaptı

LGS 1. NAKİL NE ZAMAN 2025?

MEB tarafından LGS nakil başvurularının ne zaman yapılacağı da duyuruldu. Yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre 1. nakil işlemleri 4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 8 Ağustos'ta açıklanacak.

2. nakiller ise 8-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak ve 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Her iki nakil başvurusunda da öğrenciler en fazla 3'er tane yerel yerleştirmeyle alan ve pansiyonlu okullar için tercih yapabilecek.

ETİKETLER
#meb
#öğrenciler
#tercih sonuçları
#liselere geçiş sınavı
#Lgs
#Nakil
#Aktüel
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