LGS tercihleri başladı! 10'luk ve 13'lük dilimde yer alan liseler belli oldu

28 Haziran 2024 10:38 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 11:37

Milyonlarca öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2024 sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün açıklandı.

MEB'in açıkladığı bilgilere göre tercih işlemleri ise bugün başlatıldı ve 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Tercih yapacak olan öğrenciler İstanbul'da yüzde 10'luk ve 13'lük dilimde yer alan liseleri merak etmeye başladı.

İSTANBUL'DA YÜZDE 10'LUK DİLİMLE GİRİLECEK LİSELER NELER?

MEB tarafından 2024 yılının yüzdelik dilimleri açıklanmadı.

Ancak 2022 yılında yayınlanan "2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri" adlı belgede liselerin yüzdelik dilimleri belirtiliyor.

2024 yılının taban puanlarına göre yüzdelik dilimlerini hesaplayabilirsiniz.

2022 yılı verilerine göre İstanbul'da yüzde 10'lık dilimde yer alan liseler ise şöyle:

Sosyal Bilimler Lisesi

Beylikdüzü Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi - Taban yüzde 10,47 - Tavan yüzde 4,7

Anadolu Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi - Taban yüzde 11,05 - Tavan yüzde 1,05

15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi - Taban yüzde 10,61 - Tavan yüzde 2,23

Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Taban yüzde 10,86 - Tavan yüzde 4,15

İSTANBUL'DA YÜZDE 13'LÜK DİLİMLE GİRİLECEK LİSELER HANGİLERİ

Sosyal Bilimler Lisesi

Şile Oya Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi - Taban yüzde 19,33 - Tavan Yüzde 10,64

Anadolu Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu Teknik Programı

Hazırlık Sınıfı Bulunan İmam Hatip Lisesi

Anadolu Meslek Programı