LGS tercihleri belli oldu mu son dakika? MEB LGS yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

MEB takvimine göre 15 Haziran'da yapılan LGS sınavı sonrası gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı saate çevrildi. Liseye geçecek olan öğrenciler zorlu sınav sürecinin ardından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başlamıştı.

LGS TERCİHLERİ BELLİ OLDU MU SON DAKİKA MEB AÇIKLAMASI?

15 Haziran'da uygulanan LGS sınavında tercih sonuçları açıklandı.. 11 Temmuz'da açıklanan sonuçların ardından adaylar tercihlerini tamamladı. MEB takvimine göre LGS sonuçları bugün erişime açıldı. Birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos'ta, İkinci nakil başvuruları 8-12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

MEB GOV. TR LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2025 yılında uygulanan LGS sınavında tercihler yapıldı, gözler tercih sonuçlarında. Takvime göre tercih sonuçları bugün açıklanırken adaylar tercih sonuçlarına erişti. Sınav tercih sonuçları 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanırken MEB gov.tr adresi üzerinden sorulama yapılacak.