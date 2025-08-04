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 | Sumru Tarhan

LGS tercihleri saat kaçta açıklanacak? Yerleştirme sonuçları bugün erişime açılıyor

MEB LGS sınav sonuçları 11 Temmuz'da erişime açılırken bugün sonuçlar açıklanacak. Sınava katılan milyonlarca aday ise LGS tercihlerinin saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı. Bu sene sınav 15 Haziran'da uygulanırken gözler LGS tercih sonuçlarında.

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LGS tercihleri saat kaçta açıklanacak? Yerleştirme sonuçları bugün erişime açılıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:05

tarafından uygulanan sınavının sonuçlarının erişime açılmasının ardından milyonlarca aday LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyor. Sonuçlar bugün tarafından duyurulacak.

LGS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB tarafından bu sene 15 Haziran'da uygulanan LGS sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Milyonlarca aday tercihlerini yaparken bugün açıklanacak olan tercih sonuçlarını bekliyor. Sonuçların bugün 11.00 civarında erişime açılması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

LGS tercihleri saat kaçta açıklanacak? Yerleştirme sonuçları bugün erişime açılıyor

LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS YERTLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?

2025 yılında 15 Haziran'da uygulanan LGS sınavında sonuçlar temmuz ayında erişime açılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tercih süreci sona ererken bugün sonuçlar açıklanacak. LGS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmazken bugün 11.00 civarında açıklanacağı tahmin ediliyor.

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ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#meb
#Lgs
#Lgs Tercihleri
#Lgs Sonuçları
#Aktüel
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