LGS tercihleri saat kaçta açıklanacak? Yerleştirme sonuçları bugün erişime açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS sınavının sonuçlarının erişime açılmasının ardından milyonlarca aday LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyor. Sonuçlar bugün MEB tarafından duyurulacak.

LGS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB tarafından bu sene 15 Haziran'da uygulanan LGS sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Milyonlarca aday tercihlerini yaparken bugün açıklanacak olan tercih sonuçlarını bekliyor. Sonuçların bugün 11.00 civarında erişime açılması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

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LGS YERTLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?

2025 yılında 15 Haziran'da uygulanan LGS sınavında sonuçlar temmuz ayında erişime açılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tercih süreci sona ererken bugün sonuçlar açıklanacak. LGS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmazken bugün 11.00 civarında açıklanacağı tahmin ediliyor.