LGS yerel yerleştirme yapılırken ikamet adresi, okul başarı puanı üstünlüğü ve devamsızlık dikkate alınıyor

28 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 09:53

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl 2 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirildi.

İki oturumdan oluşan ve milyonlarca öğrencinin girdiği sınavın sonuçları ise bugün açıklanacak.

Sınav sonuçlarının ardından ise tercih süreci başlayacak.

Öğrenciler şimdiden yerel yerleştirme yapılırken nelere dikkat edileceğini merak ediyor.

LGS YEREL YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIYOR?

MEB tarafından yayınlanan yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre yerel yerleştirmeler il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen kontenjanlara göre yapılıyor.

Bu kontenjanların ardından öğrencilerin sırasıyla ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okulda özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine bakılıyor.

Hepsinin eşit olduğu durumlarda ise 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğü dikkate alınıyor.

YEREL YERLEŞTİRMEDE ADRES ÖNEMLİ Mİ?

Yerel yerleştirmelerde sadece ikamet adresi kriteri bulunmuyor.

İlk önce yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjanın bulunması gerekiyor.

Kontenjan bulunuyorsa yerleştirmelerdeki bir sonraki önemli kriter ikamet adresi oluyor.