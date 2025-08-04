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 | TGRT Haber

LGS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Nakil ve ek yerleştirme süreci devreye girecek

LGS kapsamında tercih yapan ancak herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için, nakil dönemleri ve ek yerleştirme süreci başlıyor. Yerleştirmeye esas nakil dönemleri, boş kontenjanlara ve öğrencilerin taleplerine göre düzenlenirken, sınava girmemiş veya sınav puanıyla yerleşmek istemeyen öğrenciler için yerel yerleştirme seçeneği bulunuyor. Nakil başvuruları e-Okul üzerinden veya ortaokul müdürlükleri aracılığıyla yapılırken, öğrenciler her dönemde en fazla 3 okul tercih edebiliyor.

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LGS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Nakil ve ek yerleştirme süreci devreye girecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 21:33

tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil ve süreçleri başladı. , bu öğrenciler için çeşitli seçenekler sunarak yerleştirme işlemlerini tamamlamayacak.

LGS YERLEŞEMEDİM NE YAPMALIYIM?

LGS’de herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, öncelikle yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde şansını deneyebilir. MEB, bu süreçte boş kalan kontenjanlara veya başka öğrenciler tarafından terk edilen yerlere yerleşmek için iki nakil dönemi düzenliyor ve gerektiğinde ek dönemler eklenebiliyor. Nakil başvuruları, sistemi üzerinden veya öğrencinin kayıtlı olduğu ortaokul müdürlüğü aracılığıyla yapılıyor. Öğrenciler, her nakil döneminde en fazla 3 okul tercih edebiliyor ve tercihler, LGS puanı, okul kontenjanları ve yerleşme kriterlerine göre değerlendiriliyor.

LGS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Nakil ve ek yerleştirme süreci devreye girecek

Eğer nakil dönemlerinde de yerleşme sağlanamazsa, MEB’in ek yerleştirme süreci devreye girecek. Bu süreç, nakil dönemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlara yönelik son bir fırsat olacak. Ek yerleştirme başvuruları da e-Okul üzerinden yapılıyor ve öğrenciler, genellikle 3 okul tercihinde bulunabiliyor. Sınava girmemiş öğrenciler için ise yerel yerleştirme kriterleri, yani ikametgah adresi, ortaokul başarı puanı ve yaş gibi faktörler dikkate alınıyor.

LGS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Nakil ve ek yerleştirme süreci devreye girecek

LGS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS’de herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, MEB’in düzenlediği yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde başvuru yaparak boş kontenjanlara yerleşme imkanı elde edebilirler. Nakil süreci, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlar ve genellikle iki dönem olarak düzenlenir.

LGS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Nakil ve ek yerleştirme süreci devreye girecek

LGS YERLEŞEN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

LGS’de bir liseye yerleşen öğrenciler, eğer yerleştiği okuldan memnun değilse veya başka bir okula geçmek istiyorsa, nakil dönemlerinde ek tercih yapabilir. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde, yerleştiği okuldan farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler, e-Okul üzerinden en fazla 3 okul tercihinde bulunabiliyor. Ancak, yeni bir okula yerleşen , eski okulundaki yerini kaybediyor. Tercih yaparken, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı en fazla 3 tercih yapılabiliyor.

LGS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Nakil ve ek yerleştirme süreci devreye girecek

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmadan başvuru yapabiliyor. Ancak, ilk yerleştirmede tercihine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercih edebilir ve aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebiliyor.

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