LGS yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ne zaman yapılacak belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene 15 Haziran'da uygulanan LGS sınavının tercih sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar heyecanla tercih sonuçlarının açıklanmasını beklerken yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvurularının başlayacağı tarih de belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre LGS yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları 4 Ağustos ile 14 Ağustos aralığında alınacak. LGS tercih sonuçları bugün açıklanırken LGS yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları da bugün itibarıyla başlayacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
Bugün açıklanacak olan LGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları da başlayacak. MEB 2025 takvimine göre yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 4 Ağustos'ta başlarken 6 Ağustos'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak ve 8-12 Ağustos aralığında yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları alınacak.