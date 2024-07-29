LGS yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklanırken ikinci nakil 2 Ağustos'ta bitecek

29 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:28

MEB üzerinden erişime açılan LGS birinci nakil sonuçlarının ardından milyonlarca öğrenci merakla beklediği sonuçları bugün açıklandı.

LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS BİRİNCİ NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları 29 Temmuz itibarıyla erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğrencilerin %96,21'i yerleşti.

28 Haziran- 17 Temmuz aralığında öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yaptı.

Sınav ve yerel yerleştirme ile açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri 2 dönem olarak gerçekleşecek. Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

Birinci nakil başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci nakil başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos aralığında yapılırken sonuçlar 5 Ağustos'ta belli olacak.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarından sonra ise 6 - 14 Ağustos aralığında boş kalan kontenjanlara, okula yerleşemeyen adaylar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurusu yapılacak. Yerleştirme dönemi ise 16 Ağustos'ta tamamlanacak.