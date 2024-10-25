Ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rekabeti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son puan durumu

25 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:55

UEFA Avrupa Ligi’nde gözler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan tablosuna çevrildi. Avrupa Ligi’ndeki yeni formata göre puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 tura yükselecek.

Avrupa Ligi’nde üç büyük takımımız sahaya çıktı. Galatasaray​, iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederken Fenerbahçe​ Union Saint - Gilloise takımını mağlup ederek Twente deplasmanından beraberlikle döndü. Beşiktaş​ ise Lyon'u mağlup ederek üç puan aldı.

AVRUPA LİGİ’NDE SON PUAN DURUMU NEDİR? GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN PUAN TABLOSU

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray 7 puan ile beşinci basamakta yer alırken, diğer temsilcimiz Fenerbahçe 5 puan toplayarak play-off potasının 14.basamağında yer alıyor.

Beşiktaş ise Lyon deplasmanından aldığı 3 puan ile puan sıralamasında 27.sırada bulunuyor.

Ligdeki son puan durumları ise şu şekilde;

1- Lazio​ 9 puan

2- Tottenham 9 puan

3-Anderlecht 9 puan

4-AJax 7 puan

5-Galatasaray 7 puan

6-Frankfurt 7 puan

7-Midtjylland 7 puan

8-Athletic Bilbao 7 puan

9-Bodo Glimt 7 puan

10- Lyon 6 puan

14- Fenerbahçe 5 puan

27- Beşiktaş 3 puan