Ligin ilk haftasına oynanacak Beşiktaş Samsunspor maçının hakemi Ali Şansalan'ın karnesi

09 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:48

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Ligin ilk haftası kapsamında 11 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Samsunspor maçının hakemi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Taraftarlar karşılaşmanın kim tarafından yönetileceğini merak ediyor.

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş ve Samsunspor arasında gerçekleşecek olan karşılaşmayı deneyimli hakem Ali Şansalan yönetecek.

ALİ ŞANSALAN BEŞİKTAŞ KARNESİ

36 yaşındaki deneyimli hakem Ali Şansalan, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ın 3 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmaların hepsinde galip ayrılan siyah-beyazlılar 10 sarı kart görürken, rakipleri ise 13 sarı kart gördü.

Ali Şansalan 2023-2024 sezonunda Beşiktaş maçları dahil olmak üzere toplam 23 karşılaşma yönetti.

Bu karşılaşmalarda 94 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi ve 5 kere penaltı noktasını işaret etti.