 Erdem Avsar

Ligler ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci yarı tarihi

2025-2026 Süper Lig ikinci yarı için heyecan dolu beklentiler başladı. Ağustos ayında başlayan ve ilk 17 haftalık bölümü kıran kırana bir rekabete sahne olan ilk yarıda Galatasaray 42 puanla liderlik koltuğuna yerleşirken, sarı kırmızılı ekibi 39 puanla Fenerbahçe 2. olarak takip etti. Şampiyonluk yarışının hız kazandığı ligde 18. hafta maç programı gündeme geldi. Peki, Lig ne zaman başlayacak?

Ligler ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci yarı tarihi
16.01.2026
16.01.2026
saat ikonu 20:59

Süper Lig 2. devre başlangıcı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Kritik karşılaşmaların yaşandığı 1. devre sonucunda Galatasaray 42 puanla lider konumunda yer alırken 39 puanla Fenerbahçe de ikinci sırada bulunuyor.

7. hafta müsabakalarının ardından takımların devre arası süreci başlamıştı.

Ocak ayı ortalarına gelirken Süper Lig 18. hafta maç tarihleri de inceleniyor.

Ligler ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci yarı tarihi

LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig’de 2. devre 17 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde şampiyonluk için mücadele 18. hafta maçlarıyla sürecek ve o haftanın maçları 17, 18 ve 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

Ligler ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci yarı tarihi

Süper Lig 18. hafta maç programı şöyle:

  • 17.01.2026 17:00 Başakşehir - Fatih Karagümrük
  • 17.01.2026 20:00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü
  • 18.01.2026 14:30 Kasımpaşa - Antalyaspor
  • 18.01.2026 17:00 Kocaelispor - Trabzonspor
  • 18.01.2026 17:00 Gençlerbirliği - Samsunspor
  • 18.01.2026 20:00 Alanyaspor - Fenerbahçe
  • 19.01.2026 17:00 Konyaspor - Eyüpspor
  • 19.01.2026 20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor
