Ligler ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci yarı tarihi

Süper Lig 2. devre başlangıcı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Kritik karşılaşmaların yaşandığı 1. devre sonucunda Galatasaray 42 puanla lider konumunda yer alırken 39 puanla Fenerbahçe de ikinci sırada bulunuyor.

7. hafta müsabakalarının ardından takımların devre arası süreci başlamıştı.

Ocak ayı ortalarına gelirken Süper Lig 18. hafta maç tarihleri de inceleniyor.

LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig’de 2. devre 17 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde şampiyonluk için mücadele 18. hafta maçlarıyla sürecek ve o haftanın maçları 17, 18 ve 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig 18. hafta maç programı şöyle: