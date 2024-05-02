Lila Kağıt katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

02 May 2024 15:51 - Güncelleme : 02 May 2024 16:48

Türkiye’nin en büyük moda markalarından Koton, halka arz oluyor

Türkiye’nin en büyük moda markalarından Koton, halka arz oluyor

Lila Kağıt ve Koton, Halka Arz Ediliyor

Lila Kağıt ve Koton, Halka Arz Ediliyor

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından 26 Nisan tarihinde başvurusu onaylanan ve 37,39 TL'den işlem gören Lila Kağıt'ın katılım endeksine uygun olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Lila Kağıt halka arzı 30 Nisan - 2 ve 3 Mayıs tarihleri arasında "LILAK" kodu ile gerçekleştirilecek.

Katılım endeksine uygun olan halka arzda toplamda 120 milyon adet lot dağıtılacak.

Ancak henüz tam olarak lot miktarı belirlenmedi. Sonuçların açıklanması ile birlikte lot miktarı da belli netleşecektir.

Tahmini lot dağıtımının ise şöyle olması bekleniyor:

2.1 milyon katılım 40 lot - 1495 TL

2.5 milyon katılım 34 lot - 1271 TL

2.9 milyon katılım 29 lot - 1084 TL

3.3 milyon katılım 26 lot - 972 TL

3.7 milyon katılım 23 lot - 859 TL

4.1 milyon katılım 21 lot - 785 TL

4.5 milyon katılım 19 lot - 710 TL

4.9 milyon katılım 18 lot - 673 TL