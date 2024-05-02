Lila Kağıt katılım endeksine uygun olarak işlem görecek
SPK tarafından başvurusu onaylanan Lila Kağıt'ın katılım endeksine uygun olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 37,39 TL'den işlem görecek olan halka arzın kaç lot olduğu da araştırılıyor. İşte, detaylar...
Sermaye Piyasa Kurulu tarafından 26 Nisan tarihinde başvurusu onaylanan ve 37,39 TL'den işlem gören Lila Kağıt'ın katılım endeksine uygun olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Lila Kağıt halka arzı 30 Nisan - 2 ve 3 Mayıs tarihleri arasında "LILAK" kodu ile gerçekleştirilecek.
Katılım endeksine uygun olan halka arzda toplamda 120 milyon adet lot dağıtılacak.
Ancak henüz tam olarak lot miktarı belirlenmedi. Sonuçların açıklanması ile birlikte lot miktarı da belli netleşecektir.
Tahmini lot dağıtımının ise şöyle olması bekleniyor:
2.1 milyon katılım 40 lot - 1495 TL
2.5 milyon katılım 34 lot - 1271 TL
2.9 milyon katılım 29 lot - 1084 TL
3.3 milyon katılım 26 lot - 972 TL
3.7 milyon katılım 23 lot - 859 TL
4.1 milyon katılım 21 lot - 785 TL
4.5 milyon katılım 19 lot - 710 TL
4.9 milyon katılım 18 lot - 673 TL