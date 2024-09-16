Lilial bileşeni alerjen olması nedeniyle yasaklandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:45

Esans yağlar içeren ürünlerin içerisinde bulunan Lilial bileşeninin yasaklı olmasının nedeni merak edilmişti. Birçok parfüm, deterjan gibi ürünlerde olan bileşenin zararlarından bir tanesi de alerjen olması.

Çamaşır deterjanları, oda kokuları gibi ürünlerde bulunan kimyasal bir bileşen olan Lilial, alerjenlik nedeniyle yasaklananlar listesinde yer alıyor. Doğurganlığa zararı olduğu da tespit edildi. LİLİAL NEDİR? Genellikle parfüm, oda kokusu ve kozmetik üzünlerinde kullanılan bileşenin bir diğer adı da "Butylphenyl Methylpropıonal" olarak biliniyor. Bileşenin alerjen içermesinden dolayı AB Kozmetik Tüzüğü'nün yasaklı bileşenleri arasında yer aldı. LİLİAL NEDEN YASAKLANDI, ZARARLARI NEDİR? AB Komisyonu Tüketici Güvenliği Bilimsel Kom tarafından Mayıs 2019'da "güvenli olarak kabul edilemeyeceği" kararı verildi. Hayvanlar üzerinden yapılan deneyler sonucunda doğurganlığı etkilediği tespit edildi ve AB'de yasak listesine girdi. Alerjen olmasından dolayı parfüm ve oda kokusu gibi ürünlerde kullanımı yasaklandı. İlgili Haberler Dünyada görülen en nadir alerji! Patlıcanın bir lokması bile ölümle burun buruna getiriyor Dünyada ilk kez uygulanacak! Besin alerjisi tedavisinde umut veren gelişme