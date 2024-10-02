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Lille-Real Madrid maçında Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
02 Ekim 2024 09:45 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:47
Lille-Real Madrid maçında Arda Güler&#039;in ilk 11&#039;de oynaması bekleniyor

Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Real Madrid ile Lille karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi. Arda Güler'in Lille-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı UEFA'nın sitesinde yapılan açıklamanın ardından belli oldu.

Devler Ligi'nin ikinci hafta mücadeleleri kapsamında Real Madrid​ ile Lille​ deplasmanına çıkıyor.

İlk maçta Stuttgart'ı 3-1 yenen eflatun-beyazlılar Lille karşısında da 3 puan almayı hedefliyor.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Arda Güler​, Lille maçında oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Lille-Real Madrid maçında Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor - 1. Resim

ARDA GÜLER LİLLE-REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI, İLK 11'DE Mİ?

Şampiyonlar Ligi​'nin ikinci hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Lille-Real Madrid maçında milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Ancelotti​'nin Arda Güler'in yanı sıra hücum hattının Endrick, Rodrygo, Vinicius Junior gibi isimlerden oluşması bekleniyor.

Real Madrid'in muhtemel 11'i ise şöyle:

Lunin, Lucaz Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy, Valverde, Tchoumaeni, Camavinga, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius Junior.

LİLLE-REAL MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Lille-Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'da oynanacak ve tabii platformu üzerinden yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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