Lille-Real Madrid maçında Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor
Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Real Madrid ile Lille karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi. Arda Güler'in Lille-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı UEFA'nın sitesinde yapılan açıklamanın ardından belli oldu.
Devler Ligi'nin ikinci hafta mücadeleleri kapsamında Real Madrid ile Lille deplasmanına çıkıyor.
İlk maçta Stuttgart'ı 3-1 yenen eflatun-beyazlılar Lille karşısında da 3 puan almayı hedefliyor.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Arda Güler, Lille maçında oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.
ARDA GÜLER LİLLE-REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI, İLK 11'DE Mİ?
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Lille-Real Madrid maçında milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor.
Ancelotti'nin Arda Güler'in yanı sıra hücum hattının Endrick, Rodrygo, Vinicius Junior gibi isimlerden oluşması bekleniyor.
Real Madrid'in muhtemel 11'i ise şöyle:
Lunin, Lucaz Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy, Valverde, Tchoumaeni, Camavinga, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius Junior.
LİLLE-REAL MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Lille-Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'da oynanacak ve tabii platformu üzerinden yayınlanacak.