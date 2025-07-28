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 | Hüseyin Bahcivan

Lise 1. nakil başvuruları ne zaman? MEB lise nakil tarihlerini açıkladı

2025 LGS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi başladı. Tercih sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala öğrenciler tarafından lise 1. nakil başvuruları ne zaman olduğu merak ediliyor. MEB 1. ve 2. lise nakil başvurularının ne zaman yapılacağını ve sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu.

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Lise 1. nakil başvuruları ne zaman? MEB lise nakil tarihlerini açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:41

tarafından sınavının sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri ise 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. LGS tercih sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde duyurulacak. Öğrenciler tarafından tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala Lise 1. nakil başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı.

Lise 1. nakil başvuruları ne zaman? MEB lise nakil tarihlerini açıkladı

LİSE 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre lise 1. nakil işlemleri 4-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1. Nakil sonuçları ise 8 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından aynı gün 2. nakil başvuruları alınacak. 12 Ağustos tarihine kadar 2. nakil başvuru süreci devam edecek. 2. nakil sonuçları ise 14 Ağustos sonuçlarından ilan edilecek.

15-22 Ağustos tarihlerinde ise boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşmeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak. 22 Ağustos'ta ise bu başvuruların sonuçları duyurulacak.

Lise 1. nakil başvuruları ne zaman? MEB lise nakil tarihlerini açıkladı

NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Nakil işlemleri veliler tarafından e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. e-Devlet üzerinden nakil işlemlerini gerçekleştirecek olan veliler "MEB Öğrenci Nakil İşlemi" bölümünden başvuruları yapabilecekler. Ayrıca okul müdürlükleri tarafından da nakil başvuruları alınacak.

ETİKETLER
#meb
#2025
#Lgs
#Lise 1.
#Nakil
#Tercih Süreci
#Öğrenci Yerleştirme
#Aktüel
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