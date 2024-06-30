Lise kayıt süreci, LGS yerleştirme işlemlerinden sonra başlayacak

30 Haziran 2024 14:18 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 13:50

LGS'nin bitmesinin ardından, gözler yerleştirmelere ve kayıt sürecine kaydı.

Bu süreçte öğrenciler ve veliler, kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için gerekli adımları takip edecekler.

LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN? LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıt süreci, LGS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

LGS yerleştirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre yapılacak.

Öğrencilerin sınav sonuçlarına göre yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve sonuçlar açıklanacak.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, yerleştikleri okullara kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

KAYIT SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Lise kayıt süreci, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından hızlı bir şekilde başlayacak ve öğrenciler yeni okullarına kayıtlarını yaptırarak eğitimlerine devam edecekler.

Bu süreçte velilerin ve öğrencilerin dikkatli olması ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları önemlidir.