Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 lise kayıtları için geri sayım başladı

LGS tercih sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanmasıyla birlikte, liselere yerleşen öğrenciler kayıt süreçlerini araştırmaya başladı. Nakil dönemi de aynı gün itibarıyla resmen başlamış oldu.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lise kayıtlarının, tercih ve nakil döneminin tamamlanmasının ardından, yani 14 Ağustos 2025’ten itibaren başlaması bekleniyor. Yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos’ta ilan edilmesiyle birlikte nakil süreci de başlamış olup, yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte, öğrencilerin hangi liselere yerleştiği netleşecek ve boş kalan kontenjanlar için ek başvurular alınacak. Kayıtların başlaması için nakil komisyonlarının yerleştirme işlemlerini tamamlaması gerektiği belirtiliyor.

Boş kalan kontenjanlara başvurular 15-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve nakil komisyonları tarafından yerleştirmeler 22 Ağustos’ta tamamlanacak. Bu takvimin ardından, liselere yerleşen öğrenciler için kayıt işlemleri otomatik olarak başlayacak.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) e-okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak, velilerin kayıt sürecini tamamlamak için okullara belirli evrakları teslim etmesi gerekiyor. Velilerin, okul yönetimlerinin belirlediği tarihlerde evrak teslimini gerçekleştirmesi ve gerektiğinde ek belgeler için okul ile iletişime geçmesi gerekiyor.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Lise kayıtları için velilerin teslim etmesi gereken evraklar arasında LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası, öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi, ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri yer alıyor. Ayrıca, öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğrafı da talep ediliyor.