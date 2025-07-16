Lise nakilleri ne zaman? 1. ve 2. nakil başvurularının başlayacağı tarih duyuruldu

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih sonuçları ise 4 Ağustos 2025 tarihinde MEB'in resmi sitesinden açıklanacak. Daha sonrasında ise liselerde nakil işlemleri başlayacak.

Öğrenciler tarafından lise nakillerinin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.

LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından açıklanan takvimde yer alan bilgilere göre 1. nakil başvuruları, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 Ağustos tarihinde başlayacak. 6 Ağustos tarihine kadar öğrenciler 1. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. 1. nakil işlemlerinin sonuçları ise 8 Ağustos tarihinde duyurulacak.

LİSE 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Liselerde 2. nakil başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Öğrenciler boş kalan kontenjanlara göre nakil işlemlerini gerçekleştirecek. 2. nakil işlemlerinin sonuçları ise 14 Ağustos tarihinde duyurulacak.

2. Nakil başvurularının açıklanmasının ardından ise hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç başlayacak. 15-22 Ağustos tarihleri arasında yerleşemeyen öğrenciler il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına boş kontenjanlar için başvurularını yapacak. 22 Ağustos tarihinde ise yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirmeleri sona erecek.