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 | Hüseyin Bahcivan

Lise nakilleri ne zaman? 1. ve 2. nakil başvurularının başlayacağı tarih duyuruldu

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan lise tercih dönemi devam ediyor. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler tarafından lise nakillerinin ne zaman yapılacağı ise araştırılmaya başlandı. MEB tarafından 1. ve 2. nakil başvurularının ne zaman başlayacağı ve açıklanacağı duyuruldu.

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Lise nakilleri ne zaman? 1. ve 2. nakil başvurularının başlayacağı tarih duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 17:50

Liselere Geçiş Sınavı () sonuçları (MEB) tarafından 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 14-24 Temmuz tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih sonuçları ise 4 Ağustos 2025 tarihinde MEB'in resmi sitesinden açıklanacak. Daha sonrasında ise liselerde nakil işlemleri başlayacak.

Öğrenciler tarafından lise nakillerinin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.

Lise nakilleri ne zaman? 1. ve 2. nakil başvurularının başlayacağı tarih duyuruldu

LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından açıklanan takvimde yer alan bilgilere göre 1. nakil başvuruları, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 Ağustos tarihinde başlayacak. 6 Ağustos tarihine kadar öğrenciler 1. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. 1. nakil işlemlerinin sonuçları ise 8 Ağustos tarihinde duyurulacak.

Lise nakilleri ne zaman? 1. ve 2. nakil başvurularının başlayacağı tarih duyuruldu

LİSE 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Liselerde 2. nakil başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Öğrenciler boş kalan kontenjanlara göre nakil işlemlerini gerçekleştirecek. 2. nakil işlemlerinin sonuçları ise 14 Ağustos tarihinde duyurulacak.

Lise nakilleri ne zaman? 1. ve 2. nakil başvurularının başlayacağı tarih duyuruldu

2. Nakil başvurularının açıklanmasının ardından ise hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç başlayacak. 15-22 Ağustos tarihleri arasında yerleşemeyen öğrenciler il ve ilçe yerleştirme ve nakil komisyonlarına boş kontenjanlar için başvurularını yapacak. 22 Ağustos tarihinde ise yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirmeleri sona erecek.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#öğrenci
#liselere geçiş sistemi
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