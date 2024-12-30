Livan Burcu kimdir? Seçimi kazanan Serdal Adalı ilk transferini açıkladı
Seçimi kazanarak Beşiktaş Başkanı olan Serdal Adalı yapacağı ilk transfer operasyonunu da açıkladı. Yeni başkan Alman asıllı Türk futbolcu, Livan Burcu için düğmeye bastı.
Hüseyin Yücel ile girdiği yarışı farklı kazanan Serdal Adalı, Beşiktaş’ın yeni başkanı olarak seçildi.
Başkan Adalı, takım için takviye çalışmalarına şimdiden başlarken hedefteki ilk isimler de belli oldu.
BEŞİKTAŞ’TAN TRASNFER ATAĞI
Hedefteki ana isimler iddialara göre; İngiltere Premier Ligi’nde Fulham’da oynayan Adama Traore ile Southampton’da forma giyenPaul Onuachu olacak.
Öte yandan Alman asıllı Türk futbolcu, Livan Burcu da Beşiktaş'ın listesinde yer alan isimler arasında.
LİVAN BURCU KİMDİR?
Livan Burcu, 28 Eylül 2004 doğumlu bir futbolcudur.
Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Burcu, futbol hayatına da FSV Frankfurt altyapısında başladı.
Livan Burcu, 2023 yılında Türkiye U-21 milli takımıyla da bir kez sahaya çıktı.