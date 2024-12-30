Livan Burcu kimdir? Seçimi kazanan Serdal Adalı ilk transferini açıkladı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

30 Aralık 2024 16:22 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:39

Seçimi kazanarak Beşiktaş Başkanı olan Serdal Adalı yapacağı ilk transfer operasyonunu da açıkladı. Yeni başkan Alman asıllı Türk futbolcu, Livan Burcu için düğmeye bastı.