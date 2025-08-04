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 | Sumru Tarhan

Liverpool Athletic Bilbao maçının yayınlandığı kanal duyuruldu! Aynı gün 2 maç yapılacak

Liverpool Athletic Bilbao maçı bugün 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler Liverpool maçının hangi kanalda yayınlandığını araştırmaya başladı. Liglerde sezon arası devam ederken iki takım bugün 2 kez karşılaşacak. İlk maç 19.00'da ikinci maç 22.00'de başlayacak.

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Liverpool Athletic Bilbao maçının yayınlandığı kanal duyuruldu! Aynı gün 2 maç yapılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 17:24

Liglerde sezon arası devam ederken takımlar hazırlık maçları oynamaya devam ediyor. Taraftarların yakından takip ettiği liglerde transfer görüşmeleri sürerken takımların hazırlık maç programı da belli oldu.

LİVERPOOL ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Ağustos Pazartesi akşamının maç programına göre bugün ile karşılaşacak. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmaya saatler kaldı. Bugün oynanacak olan maç ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde serüven devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan Liverpool maçı TRT Spor ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.

Liverpool Athletic Bilbao maçının yayınlandığı kanal duyuruldu! Aynı gün 2 maç yapılacak

İki takım tarafından alınan karara göre takımlar bugün 2 kez karşılaşacak. İlk maç 19.00'da oynandıktan sonra farklı kadro ile 22.00'de yeniden maç yapılacak. Gün içerisinde 2 maç yapılması duyanları şaşkına çevirse de bu durum takımların daha fazla oyuncu ile çalışabilmesine yardımcı oluyor.

Liverpool Athletic Bilbao maçının yayınlandığı kanal duyuruldu! Aynı gün 2 maç yapılacak

LİVERPOOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile LaLiga temsilcisi Athletic Bilbao, 4 Ağustos günü karşı karşıya gelecek. Liverpool bu sayesinde Crystal Palace maçı öncesinde çalışmış olacak. Bugün 2 karşılaşma oynanacak. Liverpool, hazırlık maçında 'da Athletic Bilbao'yu ağırlarken ilk maç 19.00, ikinci maç 22.00'de oynanacak.

Liverpool Athletic Bilbao maçının yayınlandığı kanal duyuruldu! Aynı gün 2 maç yapılacak

Athletic Bilbao takımı sosyal medya hesabından iki maç oynanması hakkında iki takımın da ikişer 90 dakikalık maç oynama konusunda anlaşmaya vardığını söylerken Liverpool deplasmanının zorlu ama verimli bir test olacağını belirtti. İki takım her karşılaşmada farklı maç kadrosu ile sahaya çıkacak.

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#trt spor
#hazırlık maçı
#athletic bilbao
#Anfield
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#Aktüel
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