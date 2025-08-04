Liverpool Athletic Bilbao maçının yayınlandığı kanal duyuruldu! Aynı gün 2 maç yapılacak

Liglerde sezon arası devam ederken takımlar hazırlık maçları oynamaya devam ediyor. Taraftarların yakından takip ettiği liglerde transfer görüşmeleri sürerken takımların hazırlık maç programı da belli oldu.

LİVERPOOL ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Ağustos Pazartesi akşamının maç programına göre bugün Liverpool ile Athletic Bilbao karşılaşacak. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmaya saatler kaldı. Bugün oynanacak olan maç TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde serüven devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan Liverpool maçı TRT Spor ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.

İki takım tarafından alınan karara göre takımlar bugün 2 kez karşılaşacak. İlk maç 19.00'da oynandıktan sonra farklı kadro ile 22.00'de yeniden maç yapılacak. Gün içerisinde 2 maç yapılması duyanları şaşkına çevirse de bu durum takımların daha fazla oyuncu ile çalışabilmesine yardımcı oluyor.

LİVERPOOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile LaLiga temsilcisi Athletic Bilbao, 4 Ağustos günü karşı karşıya gelecek. Liverpool bu hazırlık maçı sayesinde Crystal Palace maçı öncesinde çalışmış olacak. Bugün 2 karşılaşma oynanacak. Liverpool, hazırlık maçında Anfield'da Athletic Bilbao'yu ağırlarken ilk maç 19.00, ikinci maç 22.00'de oynanacak.

Athletic Bilbao takımı sosyal medya hesabından iki maç oynanması hakkında iki takımın da ikişer 90 dakikalık maç oynama konusunda anlaşmaya vardığını söylerken Liverpool deplasmanının zorlu ama verimli bir test olacağını belirtti. İki takım her karşılaşmada farklı maç kadrosu ile sahaya çıkacak.