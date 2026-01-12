Liverpool Barnsley maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Barnsley maç kadrosu

İngiltere FA Cup'ın 3. eleme turu karşılaşmaları kapsamında Liverpool, 3. Lig ekibi Barnsley ile eşleşti. Barnsley turnuvada ilk etapta York'u 3-2 mağlup ederek 2. tura yükseldi. 2. turda ise Peterborough United ile karşı karşıya gelen Barnsley mücadeleyi 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdıran ekip oldu. Liverpool ise doğrudan 3. eleme turundan turnuvaya katıldı. Futbolseverler tarafından Liverpool - Barnsley maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Liverpool - Barnsley maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu.

LİVERPOOL - BARNSLEY MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak olan Liverpool - Barnsley maçının açıklanan bilgilere göre Tabii platformu üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler Tabii aracılığıyla karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler. Karşılaşmanın sonucunda kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Farai Hallam yönetecek.

LİVERPOOL - BARNSLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FA Cup'ın 3. eleme turu karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Liverpool - Barnsley maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.45'te başlayacak. İki takım tarihleri boyunca toplam 3 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 2 tanesinde Liverpool galibiyet ile ayrılırken, 1 tanesinde ise Barnsley galibiyet aldı.

LİVERPOOL - BARNSLEY MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Liverpool'da karşılaşma öncesinde Alexander Isak ve Hugo Ekitike'nin sakatlığı bulunuyor. Mohammed Salah'ın ise mücadelenin kadrosunda yer almayacağı düşünüyor. Stefan Bajcetic, Waturu Endo ve Conor Bradley'in ise durumuna maç saatinde teknik ekip tarafından karar verilecek.

Liverpool: Mamardashvili; Ramsay, Gomez, Robertson, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Frimpong, Jones, Ngumoha; Chiesa

Barnsley: Mahoney; Watson, Gevigney, Shepherd, Earl; Phillips, Bland; Jalo, Kelly, McGoldrick; Keillor-Dunn