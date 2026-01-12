Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Liverpool Barnsley maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Barnsley maç kadrosu

Liverpool - Barnsley maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. FA Cup'ın 3 eleme turu mücadeleleri kapsamında bugün Liverpool ile İngiltere 3. Lig ekibi Barnsley karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadelenin kazananı bir sonraki tura çıkmaya hak kazanacak. Saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşmaya saatler kala futbolseverler tarafından Liverpool - Barnsley maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Liverpool Barnsley maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Barnsley maç kadrosu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 21:30

İngiltere 'ın 3. eleme turu karşılaşmaları kapsamında , 3. Lig ekibi Barnsley ile eşleşti. Barnsley turnuvada ilk etapta York'u 3-2 mağlup ederek 2. tura yükseldi. 2. turda ise Peterborough United ile karşı karşıya gelen Barnsley mücadeleyi 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdıran ekip oldu. Liverpool ise doğrudan 3. eleme turundan turnuvaya katıldı. Futbolseverler tarafından Liverpool - Barnsley maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Liverpool - Barnsley maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu.

Liverpool Barnsley maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Barnsley maç kadrosu

LİVERPOOL - BARNSLEY MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak olan Liverpool - Barnsley maçının açıklanan bilgilere göre Tabii platformu üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler Tabii aracılığıyla karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler. Karşılaşmanın sonucunda kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak. Karşılaşmayı İngiltere Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Farai Hallam yönetecek.

Liverpool Barnsley maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Barnsley maç kadrosu

LİVERPOOL - BARNSLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FA Cup'ın 3. eleme turu karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Liverpool - Barnsley maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.45'te başlayacak. İki takım tarihleri boyunca toplam 3 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 2 tanesinde Liverpool galibiyet ile ayrılırken, 1 tanesinde ise Barnsley galibiyet aldı.

Liverpool Barnsley maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpool Barnsley maç kadrosu

LİVERPOOL - BARNSLEY MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Liverpool'da karşılaşma öncesinde Alexander Isak ve Hugo Ekitike'nin sakatlığı bulunuyor. Mohammed Salah'ın ise mücadelenin kadrosunda yer almayacağı düşünüyor. Stefan Bajcetic, Waturu Endo ve Conor Bradley'in ise durumuna maç saatinde teknik ekip tarafından karar verilecek.

Liverpool: Mamardashvili; Ramsay, Gomez, Robertson, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Frimpong, Jones, Ngumoha; Chiesa

Barnsley: Mahoney; Watson, Gevigney, Shepherd, Earl; Phillips, Bland; Jalo, Kelly, McGoldrick; Keillor-Dunn

ETİKETLER
#Futbol
#liverpool
#canlı yayın
#Fa Cup
#Tabii Spor
#Barnsley
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.