Liverpool Bayer Leverkusen maçı saati ve yayınlandığı kanal belli oldu!
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Kasım 2024 13:31 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:36
İngiliz devi Liverpool, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Liverpool, Bayer Leverkusen karşısında galip gelerek grup sıralamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor.
Şampiyonlar Ligi heyecanı 4. haftada kaldığı yerden devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi’nde güçlü kadrosuyla öne çıkan Liverpool, bu hafta Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
LİVERPOOL BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
Liverpool Bayer Leverkusen maçı 5 Kasım Salı (bugün) Türkiye saatiyle 23.00'te oynanacak.
LİVERPOOL BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Liverpool Bayer Leverkusen karşılaşması TRT’nin dijital platformu Tabii Spor üzerinden naklen yayınlanacak.
Sıkça Sorulan Sorular
Maçı izlemek için ücretli üyelik almanız gerekmektedir.
Kaynak: TGRT Haber