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Liverpool - Brighton maçı 18.00’de başlayacak, yayınlandığı kanal netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Kasım 2024 17:26 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 17:32
Liverpool - Brighton maçı 18.00’de başlayacak, yayınlandığı kanal netleşti

İngiltere Premier Lig'inde bu akşam Liverpool ile Brighton karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmaya kısa süre kala hangi kanalda yayınlandığı araştırıldı. Müsabaka 18.00'de başlıyor.

İngiltere Premier Lig'de 10. haftada oynanacak olan Liverpool - Brighton maçına kısa süre kaldı.

Taraftarların yakından takip ettiği karşılaşmayı izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı merak ediyor.

LİVERPOOL - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

2 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Takip etmek isteyenler Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV ekranları üzerinden müsabakayı izleyebilecek.

Liverpool - Brighton maçı 18.00’de başlayacak, yayınlandığı kanal netleşti - 1. Resim

LİVERPOOL - BRİGHTON MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Darwin Núñez

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor, Ferdi Kadıoğlu; Ayari, Hinshelwood, Estupiñán, Mitoma; Rutter, Welbeck.

Arne Slot'un yönettiği Liverpool, ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Brighton, Liverpool'a konuk olduğu son 4 maçın 3 tanesinde puan aldı.

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Kaynak: TGRT Haber

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