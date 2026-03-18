Liverpool Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Davinson Sanchez neden yok?

Davinson Sanchez Liverpool - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçları 2. günüyle devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar avantajlı skorunu koruyarak İngiliz ekibini turnuvanın dışına atmayı hedefliyor. Kritik mücadelede sarı-kırmızılıların ilk 11'inin kilit isimlerinden olan Davinson Sanchez ise forma giyemeyecek. Galatasaray'ın Liverpool maçı kafilesinde Davinson Sanchez yer almadı. Taraftarlar tarafından Liverpool - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray tarafından İngiltere kamp kadrosu duyuruldu. Kadroda açıklanan bilgilere göre sadece Davinson Sanchez yer almadı. Galatasaray'ın Liverpool kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

Galatasaray'da Liverpool mücadelesinde 6 futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk sarı kart sınırında yer alıyor. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen kart görmeleri durumunda olası bir çeyrek final mücadelesinde cezalı duruma düşerek oynamayacak.

Liverpool tarafında ise sakatlık geçiren ve tedavileri devam eden Alexander Isak, Bradley, Endo, Bajcetic ve Leoini karşılaşmada oynamayacak.

LİVERPOOL - GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in cezalı olmasından dolayı Wilfried Singo'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Savunma hattını sağlamlaştırmak isteyen teknik direktör Okan Buruk'un sağ bekte ise Sacha Boey'e formayı vereceği tahmin ediliyor. Liverpool - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Florian Wirtz, Hugo Ekitike

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang, Victor Osimhen

DAVİNSON SANCHEZ LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Davinson Sanchez, Liverpool - Galatasaray maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynamayacak. Kolombiyalı yıldız futbolcu bu sezon Union SG, Monaco ve Liverpool ile oynanan ilk maçta sarı kart görmüştü. 3 sarı kart görmesinden dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek. Galatasaray'ın tur atlaması ve çeyrek finale yükselmesi durumunda ise Davinson Sanchez oynayabilecek.