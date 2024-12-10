Liverpool Girona maçı kaç kaç bitti? Salah Avrupa tarihine geçti
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
10 Aralık 2024 23:31 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 23:51
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Girona, Liverpool'u konuk etti. Karşılaşmada Salah adını Liverpool tarihine yazdı.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Girona'yı deplasmanda Mohamed Salah'ın golüyle yendi.
Karşılaşmada Salah da Liverpool tarihine geçti.
LİVERPOOL GİRONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan karşılaşmayı konuk takım 1-0 kazandı.
İngiliz devinin golünü 62. dakikada yıldız oyuncu Mohamed Salah attı.
Liverpool bu skorla puanını 18 yaptı. Girona ise 3 puanda kaldı.
MOHAMED SALAH LIVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ
Mohamed Salah, Liverpool formasıyla Avrupa kupalarında 50. golüne imza attı.
Mısırlı yıldız futbolcu bunu başaran ilk Liverpool oyuncusu oldu.
Sıkça Sorulan Sorular
32 yaşında.
Kaynak: TGRT Haber