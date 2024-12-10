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Liverpool Girona maçı kaç kaç bitti? Salah Avrupa tarihine geçti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
10 Aralık 2024 23:31 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 23:51
Liverpool Girona maçı kaç kaç bitti? Salah Avrupa tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Girona, Liverpool'u konuk etti. Karşılaşmada Salah adını Liverpool tarihine yazdı.

Liverpool​, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Girona​'yı deplasmanda Mohamed Salah'ın golüyle yendi.

Karşılaşmada Salah da Liverpool tarihine geçti.

Liverpool Girona maçı kaç kaç bitti? Salah Avrupa tarihine geçti - 1. Resim

LİVERPOOL GİRONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan karşılaşmayı konuk takım 1-0 kazandı.

İngiliz devinin golünü 62. dakikada yıldız oyuncu Mohamed Salah attı.

Liverpool bu skorla puanını 18 yaptı. Girona ise 3 puanda kaldı.

Liverpool Girona maçı kaç kaç bitti? Salah Avrupa tarihine geçti - 2. Resim

MOHAMED SALAH LIVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ

Mohamed Salah, Liverpool formasıyla Avrupa kupalarında 50. golüne imza attı.

Mısırlı yıldız futbolcu bunu başaran ilk Liverpool oyuncusu oldu.

Sıkça Sorulan Sorular
32 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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