Liverpool Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Liverpol Manchester City maç kadrosu

Liverpool - Manchester City maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı belli oldu. İngiltere Premier Lig'de 6. sırada yer alan Liverpool bugün ikinci sırada bulunan Manchester City'i konuk edecek. Manchester City karşılaşmadan galibiyet alarak, Arsenal ile olan puan farkını 6'ya düşürmek istiyor. Liverpool ise Avrupa'ya kotasına girebilmek için karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmayı planlıyor. Karşılaşmaya saatler kala Liverpool - Manchester City maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu. Taraftarlar tarafından Liverpool - Manchester City maçı neredne izlenir, hangi kanalda merak ediliyor.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak olan Liverpool - Manchester City maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Liverpool bu sezon Premier Lig'de oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 39 puan toplayan Liverpool ligde 6. sırada yer alıyor. Manchester City ise bu sezon 24 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 47 puan toplayan Manchester City ligde Arsenal'ın 9 puan gerisinden 2. sırada bulunuyor.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacka olan Liverpool - Manchester City maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.30'da başlayacak. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmada hakem Craig Pawson'un düdük çalacağı açıklandı.

İki takım tarihi boyunca toplam 195 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 92'sinde Liverpool, 53'ünde ise Manchester City galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 50 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Liverpool bu maçlarda 344 kere, Manchester City ise 274 kere fileleri havalandırdı.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi takım Liverpool'da karşılaşma öncesinde Alexander Isak, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Jeremie Frimpong ve Stefan Bajcetic'in sakatlığı bulunuyor. Joe Gomez'in ise durumuna maç saatinde teknik ekip karar verecek.

Manchester City tarafında ise Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Savinho ve Jeremy Doku'nun sakatlığı bulunuyor. John Stones ve Bernardo Silva'nın ise durumu belirsizliğini koruyor.

Liverpool - Manchester City maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Ake, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Cherki, Reijnders, Semenyo; Haaland