Liverpool Manchester United maçı kaç kaç bitti? 10 yıl sonra bir ilk

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United kozlarını paylaştı. Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester United kazandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 22:56

İngiltere 'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Stadı’nda gerçekleştirilen mücadeleyi Manchester United, 2-1’lik sonuçla kazandı.

Manchester United’a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire kaydetti.

Liverpool’un tek golünü ise 78. dakikada attı.

Arne Slot’un takımı Liverpool, üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Kırmızı Şeytanlar, bu zaferin ardından 10 yıl sonra Liverpool’un mabedi Anfield’da lig karşılaşması kazandı.

Liverpool’un Hollandalı futbolcusu Cody Gakpo, Manchester United karşısında 3 kez direğe takıldı.

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 13’e yükseltti, Liverpool ise 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig’in gelecek haftasında Manchester United, Brighton’ı ağırlayacak.

Liverpool ise Brentford deplasmanına gidecek.

