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Liverpool Manchester United maçı kaç kaç bitti? Dev maçta gol düellosu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Ocak 2025 22:01 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 22:10
Liverpool Manchester United maçı kaç kaç bitti? Dev maçta gol düellosu

Premier Lig'de Liverpool, Anfield'da Manchester United'ı ağırladı. Kıran kırana geçen mücadelede adeta gol düellosu yaşandı.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında lider Liverpool​, konuk ettiği Manchester United​ ile berabere kalarak 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Liverpool Manchester United maçı kaç kaç bitti? Dev maçta gol düellosu - 1. Resim

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Anfield'da oynanan mücadelede karşılıklı atılan gollerle takımlar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 46 yapan Liverpool, liderliğini sürdürdü.

Manchester United ise 23 puanıyla 13. sırada yer aldı.

Liverpool Manchester United maçı kaç kaç bitti? Dev maçta gol düellosu - 2. Resim

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ

Liverpool'un gollerini 59. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada Mısırlı yıldız Mohamed Salah attı.

Tam 6 yıl sonra Anfield'da ilk gollerini kaydeden Manchester United'a 1 puanı getiren golleri ise dakika 52’de Lisandro Martínez ve 80. dakikada Amad Diallo attı.

 

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Kaynak: TGRT Haber
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