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 | Sumru Tarhan

Liverpool Milan maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu! Hazırlık maçları devam ediyor

Liglerde sezon arası ve transfer dönemi devam ederken bugün Liverpool ile Milan karşı karşıya gelecek. Binlerce futbolseverin heyecanla takip ettiği Milan maçının yayınlandığı kanal ve saati duyuruldu.

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Liverpool Milan maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu! Hazırlık maçları devam ediyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 13:43

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde sezon arası başladı. ile 'ın karşılaşacağ için bekleyiş devam ediyor.

LİVERPOOL MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünyanın her yerinden takip liglerde sezon arası başladı.

Liverpool Milan maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu! Hazırlık maçları devam ediyor

Takımlar çalışmalarını sürdürürken bugün Liverpool ile Milan mücadele edecek. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırdı. Heyecanla beklenen maç bugün ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool Milan maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu! Hazırlık maçları devam ediyor

LİVERPOOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Dünya devi Liverpool ile Milan bugün 14.30'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin canlı olarak takip etmek istediği müsabaka TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Liverpool Milan maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu! Hazırlık maçları devam ediyor

BUGÜNÜN HAZIRLIK MAÇLARI

12:00 – Feyenoord vs Nice – TRT Spor

14:30 – Liverpool vs Milan – TRT Spor

17:00 – Stoke vs Wolverhampton – tabii Spor 2

17:00 – Ümraniyespor vs Trabzonspor – TRT Spor

17:00 – Luton Town vs Tottenham – tabii Spor 1

Liverpool Milan maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu! Hazırlık maçları devam ediyor

17:00 – Stockport vs Hull City – Yayın Yok

17:00 – Gaziantep FK vs Kayserispor – Yayın Yok

18:30 – PSV vs Athletic Bilbao – Tivibu Spor

20:45 – Göztepe vs Antalyaspor – Yayın Yok

21:00 – Galatasaray vs Strasbourg – S Sport Plus

21:30 – Al Ahli vs Celtic (Como Kupası 3.'lük Maçı) – S Sport / S Sport Plus

22:00 – Benfica vs Fenerbahçe – S Sport Plus

22:00 – Fulham vs Nottingham Forest – TRT Spor

23:00 – Everton vs Bournemouth (Premier Lig Yaz Serisi) – Bein Sports 3

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#Futbol
#milan
#canlı yayın
#trt spor
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#Liverpool
#Aktüel
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