Liverpool Milan maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu! Hazırlık maçları devam ediyor

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde sezon arası başladı. Liverpool ile Milan'ın karşılaşacağ hazırlık maçı için bekleyiş devam ediyor.
Dünyanın her yerinden takip liglerde sezon arası başladı.
Takımlar çalışmalarını sürdürürken bugün Liverpool ile Milan mücadele edecek. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırdı. Heyecanla beklenen maç bugün TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Dünya devi Liverpool ile Milan bugün 14.30'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin canlı olarak takip etmek istediği müsabaka TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
12:00 – Feyenoord vs Nice – TRT Spor
14:30 – Liverpool vs Milan – TRT Spor
17:00 – Stoke vs Wolverhampton – tabii Spor 2
17:00 – Ümraniyespor vs Trabzonspor – TRT Spor
17:00 – Luton Town vs Tottenham – tabii Spor 1
17:00 – Stockport vs Hull City – Yayın Yok
17:00 – Gaziantep FK vs Kayserispor – Yayın Yok
18:30 – PSV vs Athletic Bilbao – Tivibu Spor
20:45 – Göztepe vs Antalyaspor – Yayın Yok
21:00 – Galatasaray vs Strasbourg – S Sport Plus
21:30 – Al Ahli vs Celtic (Como Kupası 3.'lük Maçı) – S Sport / S Sport Plus
22:00 – Benfica vs Fenerbahçe – S Sport Plus
22:00 – Fulham vs Nottingham Forest – TRT Spor
23:00 – Everton vs Bournemouth (Premier Lig Yaz Serisi) – Bein Sports 3