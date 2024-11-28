Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

28 Kasım 2024 00:57 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 01:01

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında konuk ettiği Real Madrid’i 2-0 mağlup etti.

Arda Güler çalım attı, tüm stat ayağa kalktı! Ancelotti'den övgüler geldi

Arda Güler çalım attı, tüm stat ayağa kalktı! Ancelotti'den övgüler geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nin 5'inci haftasında Liverpool​, Real Madrid​'i Anfield Road'da konuk etti.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çaldığı karşılaşmada kazanan taraf ev sahibi Liverpool oldu.

Liverpool, evinde Real Madrid'i 2-0'la geçmeyi başardı.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Liverpool 52. dakikada Alexis Mac Allister ile 1-0 öne geçtikten sonra 61'de Real Madrid’de Kylian Mbappe penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Dakikalar 70'i gösterirken bu kez de Liverpool lehine verilen penaltıyı yıldız oyuncu Mohammed Salah topu dışarı attı.

76'da Cody Gakpo takımını 2-0 öne geçiren golü yazdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

ARDA GÜLER OYNADI MI?

Karşılaşmanın ilk yarısına Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler'in yakaladığı istatistik damga vurdu.

Opta verilerine göre; Real Madrid'in Liverpool karşılaşmasının ilk yarısında çektiği 5 şutun tamamında yıldız oyuncu Arda Güler'in payı vardı.

Milli futbolcu ilk yarıda takımının yakaladığı 5 şuttan 4'ünü çeken isim olurken, 1 de şut pası verdi.