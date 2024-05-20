Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Liverpool yeni teknik direktörü Arne Slot oldu

Liverpool yeni teknik direktörü Arne Slot oldu

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
20 May 2024 19:25 - Güncelleme : 20 May 2024 19:48
Liverpool yeni teknik direktörü Arne Slot oldu

Liverpool, Jürgen Klopp'un ardından Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile anlaştı. Peki, Arne Slot ne zaman göreve başlayacak? İşte detaylar...

Liverpool, Arne Slot ile anlaştı.

Feyenoord'da başarılı bir kariyere sahip olan Slot, 1 Haziran 2024 itibarıyla göreve başlayacak.

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Premier Lig sezonunun sonunda ayrıldı.

Liverpool yeni teknik direktörü Arne Slot oldu - 1. Resim

Slot, son üç sezonda Feyenoord'u çalıştırmıştı ve birer kez lig şampiyonluğu ve Hollanda Kupası kazanmıştı.

Yeni sezondan itibaren Liverpool'un başında olacak.

Kulübün yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki teknik direktörün Mayıs'ın bitişi ile hemen resmi olarak çalışmaya başlayacağı belirtildi.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...