Liverpool yeni teknik direktörü Arne Slot oldu

20 May 2024 19:25 - Güncelleme : 20 May 2024 19:48

Liverpool, Arne Slot ile anlaştı.

Feyenoord'da başarılı bir kariyere sahip olan Slot, 1 Haziran 2024 itibarıyla göreve başlayacak.

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Premier Lig sezonunun sonunda ayrıldı.

Slot, son üç sezonda Feyenoord'u çalıştırmıştı ve birer kez lig şampiyonluğu ve Hollanda Kupası kazanmıştı.

Yeni sezondan itibaren Liverpool'un başında olacak.

Kulübün yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki teknik direktörün Mayıs'ın bitişi ile hemen resmi olarak çalışmaya başlayacağı belirtildi.