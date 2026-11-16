League of Legends için uzun süredir beklenen büyük çaplı yenileme projesinde yeni ayrıntılar belli oldu. Oyuncular arasında LoL 2 olarak anılan ancak Riot Games tarafından League of Legends: New Dawn adıyla duyurulan proje, oyunun yalnızca grafiklerini değiştirmekle sınırlı kalmayacak. İstemciden Sihirdar Vadisi'ne, şampiyonların görsel tasarımlarından oyun içi sistemlere kadar pek çok alanda yenilikler yapılacak. Riot Games'in yeni dönem için hazırladığı çalışma, mevcut League of Legends deneyimini korurken oyunun teknik ve görsel yapısında kapsamlı değişiklikler içerecek. LoL 2 ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar…

LOL NEW DAWN GELİYOR

League of Legends için hazırlanan New Dawn projesi, oyunun 2009 yılında başlayan yolculuğundan bu yana gerçekleştirilecek en kapsamlı yenilemelerden biri olarak gündeme geldi. Uzun süredir topluluk içerisinde LoL 2 ve League Next isimleriyle konuşulan proje, Riot Games tarafından League of Legends: New Dawn adıyla duyuruldu. Worlds 2026 finalinde, 14 Kasım 2026 tarihinde ilk teaser'ı yayınlanan çalışma, oyunun mevcut yapısında geniş kapsamlı değişiklikler yapılmasını içeriyor. Riot Games yetkilileri Andrei "Meddler" van Roon ve Paul "Pabro" Bellezza da projeyi yeni bir dönem ve yeni bir yolculuk olarak tanımladı.

New Dawn kapsamında yapılacak değişiklikler yalnızca grafiksel yenilemeyle sınırlı kalmayacak. Oyunun teknik altyapısı, istemcisi, haritası ve oyun deneyimi üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütülecek. Mevcut istemcinin yerini oyunla daha fazla bütünleşen, modern ve akıcı bir yapı alacak. Yıllardır oyuncuların eleştirdiği istemci deneyiminin yeniden düzenlenmesiyle birlikte oyun içi ve oyun dışı süreçlerin daha bütünleşik çalışması planlanıyor. Böylece League of Legends'ın farklı bölümlerinde kullanılan sistemlerin daha uyumlu bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Yenilemenin önemli parçalarından biri de Sihirdar Vadisi olacak. League of Legends'ın en çok bilinen haritası, kapsamlı bir görsel değişimden geçirilecek. Minyonlar, ejderler, Baron Nashor ve haritanın çevresindeki detaylar yeni tasarımlara kavuşacak. İlk teaser'da haritanın daha canlı ve ayrıntılı bir görünüme sahip olduğu görülürken bazı bölgelerdeki düzenlemeler de dikkat çekiyor. Özellikle ejder çukuruna yaklaşım gibi alanlarda yapılabilecek değişikliklerin harita üzerindeki stratejik süreçlerle bağlantılı olması bekleniyor.

Şampiyonların görsel tasarımları ve yetenek efektleri de New Dawn projesinin kapsamına dahil edilecek. İlk tanıtım görüntülerinde Blitzcrank, Lux, Ahri, Jhin ve Sett gibi şampiyonların yenilenmiş görünümlerine yer verildi. Bununla birlikte Riot Games'in şampiyonlara yeni oynama biçimleri eklemeyi planladığı belirtiliyor. Dolayısıyla değişiklikler yalnızca karakterlerin dış görünüşleriyle sınırlı kalmayacak; oyun içindeki deneyim ve oynanış sistemlerinde de düzenlemeler yapılacak. Rün sistemi ise tamamen kaldırılmayacak, mevcut yapının korunmasıyla birlikte bazı geliştirmeler ve değişiklikler gerçekleştirilecek.

Teknik tarafta ise Hextech motorunun tamamen değiştirilmesi yerine geliştirilmiş bir versiyonunun kullanılması planlanıyor. Bu yaklaşım, League of Legends'ın mevcut teknik temelinin korunarak yenilenmesini sağlayacak. Oyuncuların yıllar içerisinde alıştığı temel oyun yapısı devam ederken görsel kalite, performans ve genel deneyim açısından kapsamlı düzenlemeler yapılacak. Riot Games'in üzerinde çalıştığı sistem, tamamen farklı bir oyun ortaya çıkarmaktan ziyade mevcut League of Legends'ın yeni bir sürüme taşınması şeklinde konumlandırılıyor.

New Dawn ile birlikte yeni oyuncuların League of Legends'a alışma süreci de yeniden düzenlenecek. Oyunun onboarding ve tutorial sistemleri baştan ele alınacak. Özellikle daha önce League of Legends oynamamış kişilerin oyunun temel mekaniklerini öğrenmesi ve arkadaşlarıyla birlikte oyun deneyimine katılması için yeni düzenlemeler yapılacak. Mevcut oyuncuların yanı sıra oyuna yeni başlayacak kişilerin de deneyimden daha kolay yararlanabilmesi için eğitim süreçlerinde değişikliğe gidilecek.

Riot Games'in paylaştığı bilgiler arasında mevcut şampiyonların ve kostümlerin korunması da bulunuyor. Oyuncuların hesaplarının, koleksiyonlarının ve ilerleme bilgilerinin yeni yapıya aktarılması bekleniyor. Böylece yıllar içerisinde edinilen şampiyonlar, kostümler ve hesap ilerlemesi yeni sistemle birlikte korunacak. Ayrıca maç öncesi süreçlerde kullanılan sistemlerde de iyileştirmeler yapılacak. Projenin kapsamı, League of Legends'ın yalnızca oyun içindeki görüntüsünü değil, oyuncuların maç öncesinden maç sonuna kadar karşılaştığı farklı deneyimleri de içeriyor.

LOL 2 NE ZAMAN GELECEK?

League of Legends: New Dawn için henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmadı. Riot Games'in paylaştığı takvime göre projenin tüm ayrıntıları Ocak 2027'de gerçekleştirilecek kapsamlı tanıtımla açıklanacak. Full reveal olarak adlandırılan bu tanıtımda yenilemenin kapsamı, oyuna gelecek değişiklikler ve oyuncuları bekleyen yeni özellikler hakkında daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor. İlk teaser'ın ardından oyuncuların merak ettiği ayrıntıların Ocak 2027'de netleşmesi planlanıyor.

New Dawn'ın canlı sunuculara gelmesi ise 2027 yılının ilerleyen dönemlerinde gerçekleşecek. Projenin yılın ortasında veya daha sonraki aylarda yayınlanması beklenirken Riot Games tarafından henüz kesin bir gün ve ay duyurulmadı. Ocak 2027'deki kapsamlı tanıtımın ardından playtest sürecinin de başlaması planlanıyor. Bu süreçte oyuncuların yeni sistemleri deneyimlemesi ve proje hakkındaki ayrıntıları takip etmesi mümkün olacak. Güncellemeyle ilgili gelişmeleri takip etmek isteyen oyuncular, League of Legends: New Dawn'ın resmi sayfası üzerinden e-posta kaydı yapabilecek.