LoL URF ne zaman gelecek 2025 Temmuz? En son ocak ayında gelmişti

Riot Games tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler MOBA oyunlarından olan League of Legends'a (LoL), belirli aralıklarla yeni oyun modları ekleniyor. Bu modlar ile oyuncuların, oyundan sıkılmaması ve farklı deneyimler elde etmesi amaçlanıyor.

LoL'ün en sevilen oyun modları arasında ise şüphesiz Ultra Rekabetçi Faktörü (URF) geliyor. Popüler oyun modunun ne zaman tekrar ekleneceği gündem oldu. Oyuncular tarafından LoL URF ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor.

LOL URF NE ZAMAN GELECEK 2025 TEMMUZ?

URF modu en son 2025 Ocak ayında oyuna eklenmişti. URF modu genel olarak her yıl ocak ayında oyuna ekleniyor. URF modunun ne zaman tekrardan oyuna ekleneceğine dair ise Riot Games tarafından yeni bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre URF modu yerine Rastgele Ultra Rakbetçi Faktörü (RURF) modunun oyuna ekleneceği tahmin ediliyor.

LOL RURF MODU NEDİR?

LoL oyun modları arasında yer alan RURF modu tamamen aslında URF modu ile aynı özellikleri barındırıyor. Sadece bu modda istediğiniz karakteri seçemiyorsunuz. Oyun size rastgele bir karakter seçiyor. Bu kısım haricinde RURF modunun URF modundan herhangi bir farklılığı bulunmuyor.