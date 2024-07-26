Loplu örümcek Aksaray'ı sarstı: İşte tehlikeli misafir!

26 Temmuz 2024 17:59 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 18:15

Aksaray-Adana kara yolu üzerinde bulunan bir bahçede gözlemlenen loplu örümcek, yaklaşık bir metre arayla örümcek yuvaları oluşturmuş ve leylandi çam ağacının dallarına büyük bir ağ örerek dikkat çekti. Çekim yapılan sırada ağda bir böcek yakalayan örümcek, avını ustalıkla sararak paketledi.

VATANDAŞLARI TEDİRGİN ETTİ

Yapılan araştırmalarda Türkiye’de genellikle Akdeniz Bölgesi'nde görülen loplu örümcek geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş’ta görüldü. Aksaray - Adana kara yolu üzerinde bulunan bir bahçede görülen örümcek ördüğü ağ, iriliği ve farklı şekliyle dikkat çekti. Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da görülen loplu örümceğin şehirde görülmesi üzerine vatandaşlar da tedirgin oldu. Yavruları da bulunan loplu örümceğin yaklaşık birer metre arayla yavrularına yuva yaptığı da gözlemlenirken, leylandi çam ağacının dallarına ördüğü ağın ağacın dallarını sarkıttığı da görüldü. Çekim yapıldığı esnada ağda bir böcek yakalayan loplu örümceğin avını ağıyla örüp adeta paketlediği de kameralara yansıdı.

"AĞAÇLAR ARASINDA BÜYÜK BİR AĞ DİKKATİMİZİ ÇEKTİ"

Örümceği gören Kerem İz (32), “Buradaki bankta arkadaşlarla oturuyorduk. Ağaçlar arasında büyük bir ağ dikkatimizi çekti. Arkadaşlarla baktık ve değişik türde bir örümcek, bunu ömrü hayatımızda hiç görmedik. Kocaman bir örümcek vardı. İnternetten de araştırdık. Bu tür örümcek Türkiye’de fazla rastlanan bir tür değilmiş, Afrika'da olan bir türmüş. Epey de zehirli bir örümcekmiş. Dünyanın en zehirli örümceklerinden bir tanesiymiş. Bu yaşıma geldim hiç daha böyle bir örümcek türü görmedim. Şaşırdık ve tedirginiz. Birkaç tane yavruları var. Onlar da ağ yapmışlar. Ağları birer metre mesafeyle yapılmış. Daha çok bizi örümceğin büyüklüğü etkiledi. O yüzden araştırdık. Zehirli olduğunu da öğrenince bizi epey tedirgin etti. Burada da çoğalıyor, birçok yere de yavru yapmış. Bunların bir kaç tanesini görüp gözlemledik. Bazısı ufak bazısı büyük. Bunlar da bizi tedirgin etti” dedi.