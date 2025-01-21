Los Angeles yangında kaç kişi öldü? 7 Ocak'ta başlamıştı

21 Ocak 2025 16:35 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:41

ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen yangın sonrası kentte büyük hasar oluştu. Tüm dünyanın son durumunu yakından takip ettiği ABD Los Angeles yangınında kaç kişi öldüğü de araştırılıyor.

ABD’nin Kaliforniya​ eyaletinin Los Angeles​ kentinde meydana gelen yangın sonrası büyük hasar oldu. Yangın sonrası "en yüksek seviye kırmızı bayrak" uyarısı geldi. Yangında ölen kişi sayısı ise dünyanın gündeminde

LOS ANGELES YANGIN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

7 Ocak günü Los Angeles’ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan büyük yangın hızla çevreye yayıldı. Bugüne kadar yangında en az 25 kişinin öldüğü bilinirken ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar öğrenildi.

9 bin 500 hektarlık alana yayılmış olan yangın Eaton’da %87 oranda kontrol altına alındı.

17 Ocak günü 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 82 bin kişinin zorunlu olarak tahliye emri, 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu açıklanmıştı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu açıklamasına göre, Eaton yangınında 17, Palisades yangınında 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27’ye çıktı.