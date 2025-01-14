Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler! Milyon dolarlık evleri kül oldu

14 Ocak 2025 17:05 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:09

Los Angeles'ta devam eden büyük orman yangınları, Hollywood'un lüks bölgelerini de vurdu. Bu felaket, yatırım ve kullanım amacıyla bölgeden mülk edinen Türk ünlülerinin de evlerine zarar verdi. Beren Saat, Kenan Doğulu, Çağatay Ulusoy, Tolgahan Sayışman ve Turabi Çamkıran gibi isimlerin mülkleri, yangınlarda küle döndü. Yangınlar, ABD tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti, şimdiye kadar 24 kişinin hayatını kaybetmesine ve on binlerce yapının yok olmasına sebep oldu.

ABD'nin California​ eyaletindeki Los Angeles​ şehri, tarihinin en büyük yangın felaketlerinden biriyle mücadele ederken, bu felaketten Türk ünlülerin evleri de nasibini aldı.

LOS ANGELES'TA EVİ YANAN TÜRK ÜNLÜLER

Los Angeles'ta başlayan ve hızla yayılan yangınlar, milyonlarca dolarlık mülkleri yok etti. Bu felaketten etkilenen Türk ünlüler arasında Beren Saat​ ve Kenan Doğulu​ çifti, 2018 yılında 1 milyon 200 bin dolara satın aldıkları evlerini kaybetti.

Kenan Doğulu, yangın sonrası Posta gazetesine yaptığı açıklamada, anılarının, stüdyosunun, fotoğraflarının ve koleksiyonlarının tamamının yok olduğunu belirtti.

Çağatay Ulusoy, 2020 yılında Los Angeles'ta hem bir restoran işletmesi hem de bir ev satın almıştı. Yangınlar sırasında, mülklerinin de büyük zarar gördüğü bildirildi.

Tolgahan Sayışman ise 2015 yılında Hermosa Beach'te satın aldığı evinin 430 bin dolar değerinde olduğu bilinen mülkünü kaybetti.

LOS ANGELES'TA EVİ YANAN ÜNLÜLER KİMLER?

Los Angeles'taki yangın felaketinde, Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran da evini ve arabasını tamamen kaybetti. Çamkıran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, yangının kendisine bıraktığı yalnızca bir sırt çantası, telefon ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden bedeni olduğunu ifade etti.

Yangınların etkilediği bir diğer isim ise 2018'de Los Angeles'ta 500 bin doların üzerinde bir fiyatla daire satın alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya oldu.

Felaket, yatırım amacıyla bölgeden gayrimenkul edinen Türk ünlüler için beklenmedik bir yıkım oldu.

LOS ANGELES'TA EVİ YANAN TÜRK ÜNLÜLER KİMLER?

Los Angeles'ta evi yanan Türk ünlüler arasında Beren Saat, Kenan Doğulu, Çağatay Ulusoy, Tolgahan Sayışman ve Turabi Çamkıran bulunuyor.

KENAN DOĞULU'NUN LOS ANGELES'TAKİ EVİ NE KADARA SATIN ALINMIŞTI?

Kenan Doğulu ve Beren Saat, Los Angeles'taki evlerini yıllar önce 1 milyon 200 bin dolara satın almıştı.

TURABİ ÇAMKIRAN YANGIN HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından, "Evim de arabam da tamamen yok oldu. Artık geriye yalnızca bir sırt çantam, telefonum ve sağlık sorunlarıyla boğuşan bedenim kaldı" diyerek üzüntüsünü paylaştı.