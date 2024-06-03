LPG'ye 1,08 TL indirim, motorine ise 12 kuruş zam bekleniyor

03 Haziran 2024 23:39 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 23:04

Yakıta göre otomobil dönemi başladı! Benzinli tahtını Dizel ve LPG'liye kaptırdı

Yakıta göre otomobil dönemi başladı! Benzinli tahtını Dizel ve LPG'liye kaptırdı

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.

Bugün gelen bir habere göre ise; LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik öngörülmüyor.

Yeni fiyatlar, LPG için 5 Haziran Çarşamba, motorin için ise salı günü pompaya yansıyacak.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,27 TL, benzinin litresi 41,38 TL, otogazın litresi ise 21,19 TL olarak satılmakta.