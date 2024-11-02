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LPG'ye zam geldi! 2 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Kasım 2024 13:30 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 13:34
LPG&#039;ye zam geldi! 2 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında hemen her gün değişiklik yaşanmaya devam ediyor. Son olarak motorine indirim gelirken LPG’ye ise zam geldi. Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor.

Benzin ve motorin fiyatları geçtiğimiz haftayı indirim ve zamlarla birlikte hareketli geçirdi.

Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ederken bu kez de otogaz fiyatlarına zam yapıldı.

LPG’YE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Son olarak 27 Eylül’de 1,77 TL zam yapılan LPG litre fiyatı için bu gece yarısı bir kez daha değişti.

Dün gece itibariyle geçerli olmak üzere motorine 12 kuruşluk indirim gelirken, LPG'ye ise 71 kuruşluk zam yapıldı.

2 KASIM 2024 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin fiyatı: 42,68 TL
  • LPG litre fiyatı: 25,54 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42,80 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin fiyatı: 42,80 TL
  • LPG litre fiyatı: 26,04 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42,72 TL

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 43,20 TL
  • LPG litre fiyatı: 25,98 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43,33 TL

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 43,64 TL
  • LPG litre fiyatı: 25,60 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43,82 TL

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Kaynak: TGRT Haber

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