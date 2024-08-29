Lübliyana Büyükelçiliğine Hayriye Kumaşçıoğlu getirildi

29 Ağustos 2024 09:54 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:55

Bakan Fidan, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini duyurdu. Buna göre; Orta ve Kuzey Avrupa İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşçıoğlu, Lübliyana Büyükelçiliğine atandı.

LÜBLİYANA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

29 Ağustos 2024 tarihinde yapılan bildiriyle Lübliyana Büyükelçisi olarak Orta ve Kuzey Avrupa İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşçıoğlu görevlendirildi.

HAYRİYE KUMAŞÇIOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Ankara’da dünyaya gelen Hayriye Kumaşçıoğlu, üniversite hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı.

Mezun olduktan 3 yıl sonra Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Dairesi'nde göreve başlayan Hayriye Kumaşçıoğlu, 1993 yılından 1998 yılına kadar Bükreş Büyükelçisi ve Hannover Başkonsolosluğu’nda görev aldı.

2000 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler ve Enerji İşleri Dairelerinde çalışan Kumaşçıoğlu, bu görevinin ardından Lefkoşa ve Moskova Büyükelçiliklerinde Başkatip olarak görev yaptı.

2004-2007 yılları arasında Kafkasya ve Orta Asya Dairelerinde Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yapan Hayriye Kumaşçıoğlu, sonrasında Atina Büyükelçiliği Müsteşarlığına atandı.

2015 yılına kadar Kafkasya ve Orta Asya’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Kumaşçıoğlu, aynı yılın Eylül ayında Estonya nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevlendirilmesinin ardından Orta ve Kuzey Avrupa İkili İlişkiler Genel Müdürü oldu.