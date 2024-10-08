Lübnan’daki Türk vatandaşlar yarın tahliye edilecek

08 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:28

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Beyrut’a yaptığı saldırılar sebebiyle Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin 9 Ekim Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı​, İsrail'in Lübnan’a yaptığı saldırıların artmasıyla harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Lübnan'daki durumun kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın tahliyesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

LÜBNAN’DAKİ TÜRK VATANDAŞLAR NE ZAMAN TAHLİYE​ EDİLECEK?

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırılar hakkında Lübnan​'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin 9 Ekim Çarşamba günü yapılacağı belirtildi. Bu doğrultuda yarın yapılacak tahliye için Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülüyor.

LÜBNAN’DAN TAHLİYE İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIYOR?

Lübnan’dan tahliye olmak isteyen vatandaşların konsolosluk çağrı merkezi ile iletişime geçmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi"nin tesis edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir. Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır. Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.”