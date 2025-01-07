Luca Banchi kimdir? Anadolu Efes yeni başantrenörünü açıkladı
Anadolu Efes, Luca Banchi'nin başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Luca Banchi kariyeri araştırıma konusu oldu.
Ligde ve Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Anadolu Efes’te değişikliğe gidildi.
Başantrenörlük görevi için Anadolu Efes’ten resmi açıklama geldi.
LUCA BANCHİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI MI?
Başantrenörlük görevi için Luca Banchi ile anlaşma sağladı.
Anadolu Efes’te Tomislav Mijatovic'in yardımcı antrenör olarak kulüpte devam edeceği belirtildi.
Luca Banchi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
LUCA BANCHİ KİMDİR?
Bologna'yı çalıştıran İtalyan çalıştırıcı geçtiğimiz sezon yılın koçu adayları arasında gösteriliyordu.
Luca Banchi kariyerinde Montepaschi Siena, Brose Bamberg ve Olimpia Milano‘yla da EuroLeague sahnesinde yer aldı.
Luca Banchi, 2023 FIBA Dünya Kupası’nın en iyi koçu seçilmişti.
İtalyan çalıştırıcı, ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Letonya’yı 5. sıraya taşımıştı.