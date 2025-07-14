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 | Hüseyin Bahcivan

Lucas Beltran Galatasaray'a gelecek mi? Transferde Mauro Icardi etkisi

Galatasaray, Leroy Sane transferinin ardından kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Fiorentina forması giyen 24 yaşındaki Arjantinli forvet Lucas Beltran ile ilgilendiği iddia edildi. Taraftarlar tarafından Lucas Beltran Galatasaray'a gelecek mi, istatistikleri gündem oldu.

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Lucas Beltran Galatasaray'a gelecek mi? Transferde Mauro Icardi etkisi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 12:57

, transferini bitirmek için Napoli ile olan görüşmelerine devam ediyor. Diğer bir yandan kadrosunu güçlendirmek için başka isimlere yönelen sarı-kırmızılıların, forması giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran'ın şartlarını sorduğu iddia edildi.

Ortaya atılan iddiaların ardından taraftarlar Lucas Beltran Galatasaray'a gelecek mi, istatistiklerini merak etmeye başladı.

Lucas Beltran Galatasaray'a gelecek mi? Transferde Mauro Icardi etkisi

LUCAS BELTRAN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

ESPN'in haberine göre Galatasaray, 24 yaşındaki forvet Lucas Beltran'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bonservis bedeli ve oyuncun kişisel şartları konusunda pazarlığa başladığı iddia edildi.

Fiorentina'nın ise kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı ancak 12 milyon Euro'lık bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu bırakacağı belirtildi.

Lucas Beltran'ın ise Avrupa'da oynamaya devam etmek istemesi ve milli takımdan tanıdığı Mauro Icardi faktöründen dolayı Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Lucas Beltran Galatasaray'a gelecek mi? Transferde Mauro Icardi etkisi

LUCAS BELTRAN İSTATİSTİKLERİ, BONSERVİS DEĞERİ

Lucas Beltran bu sezon Fiorentina formasıyla 47 maçta toplam 2.655 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asist yapan genç futbolcu, sezon boyunca toplam sadece 6 sarı kart gördü.

Transfermarkt'ın 17 Haziran 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Lucas Beltran'ın 18 milyon Euro değeri bulunuyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#fiorentina
#osimhen
#Lucas Beltran
#Aktüel
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