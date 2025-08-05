Lucas Beraldo piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’dan PSG'ye resmi teklif

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak için Galatasaray, savunmasını güçlendirmek istiyor.

Sarı kırmızılılar, bu kapsamda Oshimen transferinin tamamlanmasının ardından stoper listesine son olarak PSG'nin Brezilyalı futbolcu Lucas Beraldo'yu ekledi.

İddialara göre Galatasaray, genç oyuncu için kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonuyla resmi teklifte bulundu.

PSG, Brezilyalı futbolcuyu Sao Paulo'dan 20 milyon euroya kadrosuna dâhil etmişti.

LUCAS BERALDO PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Lucas Lopes Beraldo 24 Kas 2003’te Brezilya Piracicaba’da doğdu.

1,86 boyundaki stoper sol ayağını kullanıyor.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.