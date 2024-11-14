Lucas Perri kimdir? Galatasaray transfer listesine aldı

14 Kasım 2024 19:47 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 19:56

Galatasaray’da Muslera’nın memleketine dönme isteği nedeniyle kaleci arayışı hız kazandı. Sarı kırmızılı ekibin listesinde ilk sırada yer alan ismin ise Güney Amerikalı file bekçisi Lucas Perri olduğu iddia edildi.

Fernando Muslera​ döneminin Galatasaray​'da sezon sonunda sona ermesi bekleniyor.

Gündeme gelen ilk isim ise Lyon​'da forma giyen Lucas Perri oldu.

LUCAS PERRİ KİMDİR?

25 yaşındaki Brezilyalı kaleci 2022 yılında Sao Paulo'dan Botafogo'ya 350 bin Euro'ya transfer oldu.

Lucas Perri'nin değeri 6 milyon euro civarında ve Olimpik Lyon ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

MUSLERA ÜLKESİNE Mİ DÖNECEK?

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan efsane kaleci Fernando Muslera, ailesinin yanında olmak için Uruguay​'a geri dönecek.

Bir süredir Muslera’nın ailesinin Uruguay’da olduğu ve deneyimli file bekçisinin aile özlemi duyduğu biliniyordu.